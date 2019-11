Jakie mieszkania kupują Polacy? III kw. 2019

W Warszawie na rynku wtórnym nie znajdziemy mieszkań poniżej 5000 zł za m kw. W koszyku pozostałych największych miast, takich transakcji jest 16 proc. Parametry nabywanych mieszkań przeanalizowała agencja Metrohouse.

Najczęściej nabywane są mieszkania 35-50 metrowe

Jak wskazuje raport Barometr Metrohouse i Gold Finance w Warszawie największym powodzeniem cieszyły się mieszkania o powierzchni 35-50 m kw. Zakup mieszkań o tej powierzchni stanowił aż 38 proc. wszystkich transakcji. Duże zainteresowanie w III kwartale 2019 r. w stolicy miały mieszkania o powierzchni 50-65 m kw. W innych wielkich miastach Polski było podobnie. Transakcje mieszkań o powierzchni 35-50 m kw. stanowiły 34 proc., a tych o metrażu 50-65 m kw. – 27 proc. Zarówno w Warszawie jak i pozostałych miastach bardzo rzadko sprzedają się mieszkania o powierzchni powyżej 120 m kw. Transakcje dotyczące tych metraży stanowią 1 proc. 17 proc. wszystkich transakcji tak samo w stolicy jak i pozostałych miastach stanowił zakup mieszkań od 65 do 80 m kw.

W Warszawie mieszkania poniżej 5 tys. za kw. odeszły do lamusa

Parametr który najbardziej odróżnia stolicę od reszty miast to ilość mieszkań kupowanych poniżej 5 tys. za m kw. Według Barometru Metrohouse i Gold Finance w III kwartale 2019 r. w Warszawie nie zdarzały się transakcje z rynku wtórnego poniżej 5 tys. zł za m kw., Co ciekawe, zakup mieszkań w cenie od 5 do 6 tys. PLN za m kw. w Warszawie stanowił tylko 1 proc. Dla porównania w pozostałych badanych największych miastach transakcje dotyczące mieszkań poniżej 5 tys. zł za m kw. stanowiły 16 proc., a od 5 do 6 tys. zł za m kw. – 10%. W Warszawie najczęściej kupowane są mieszkania, gdzie cena za metr kwadratowy to 9-10 tys. zł, zaś w pozostałych miastach 7-8 tys. zł. Analogicznie rozbieżności w zakupie pomiędzy stolicą Polski, a pozostałymi miastami widać, jeśli za badany czynnik obierzemy cenę całkowitą mieszkania. W Warszawie transakcje dotyczące mieszkań za cenę do 300 000 zł w III kwartale 2019 r. stanowiły 3 proc, gdzie w innych miastach 32 proc.

Drastyczny spadek dostępności mieszkań w cenie 6 -7 tys. zł za m2

Porównując III kwartał 2019 r. do analogicznego kwartału poprzedniego roku, największą zauważalną zmianą jest znaczny spadek mieszkań kupowanych w cenie od 6 0000 do 7 000 PLN za m kw. W 2018 r. w Warszawie transakcje takich mieszkań stanowiły 19 proc., natomiast w 2019 r. tylko 8 proc. Podobna sytuacja miała miejsce w pozostałych badanych miastach, gdzie zakup mieszkań w tej cenie spadł o 13 proc. W porównaniu do roku poprzedniego w Warszawie zmalała ilość mieszkań kupowanych w cenie do 500 tys. zł, natomiast wzrosła tych kupowanych od 500 do 700 tys. zł. W pozostałych miastach wzrósł zakup mieszkań do 300 000 PLN, natomiast zmalał tych od 300 do 500 tys. zł. Jeśli chodzi o powierzchnię zakupywanych mieszkań nie są zauważalne większe zmiany w porównaniu do roku poprzedniego.