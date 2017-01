Drogo jak w Paryżu, tanio jak Białymstoku

Eurostat przeprowadził badania w kilkudziesięciu miastach na temat dostępności mieszkań. Wyniki przeanalizowała agencja Metrohouse.



Mieszkanie w rozsądnej cenie?



Tym razem nie analizowano cen mieszkań. Zapytano po prostu mieszkańców poszczególnych miast, którzy mieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że w twoim mieście można łatwo znaleźć mieszkanie w rozsądnej cenie?”. Różnice w odpowiedziach są naprawdę bardzo duże.

Najbardziej pesymistyczni w swoich odpowiedziach są mieszkańcy Paryża, gdzie zaledwie 5 proc. ankietowanych zgodziło się z powyższym stwierdzeniem. Bez nadziei na znalezienie mieszkania w niskich cenach są także Skandynawowie. Mieszkańcy Sztokholmu i Helsinek odpowiedzieli pozytywnie na pytanie odpowiednio w 9 i 10 proc. W grupie mieszkańców miast widzących słabo szansę na znalezienie niedrogiego lokum są także respondenci z Amsterdamu, Berlina i Londynu. Tymczasem zupełnie inne nastroje panują w Belfaście, gdzie aż 83 proc. respondentów twierdzi, że w tym mieście można łatwo znaleźć niedrogie mieszkanie. Optymistyczni są też mieszkańcy Aten. Tam 79 proc. osób również nie ma większych problemów ze znalezieniem lokalu w przystępnej cenie.



Polskie miasta na tle Europy



W badaniach Eurostatu uwzględniono trzy polskie miasta: Warszawę, Gdańsk oraz Białystok. – Nie jest zaskoczeniem, że najmniej optymistyczni odnośnie znalezienia mieszkania za rozsądne pieniądze są mieszkańcy Warszawy, z których tylko 27 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem. To podobny wynik, jak u naszych południowych sąsiadów, ankietowanych w czeskiej Pradze (31 proc.), mówi Marcin Jańczuk z agencji Metrohouse. Znacznie więcej wiary w znalezienie ciekawej inwestycji za rozsądne pieniądze mają mieszkańcy Gdańska. W tym przypadku prawie połowa (47 proc.) ankietowanych wierzy, że jest to możliwe. Jednak prawdziwym czarnym koniem zestawienia stał się Białystok, który znalazł się w czołówce pod względem optymizmu respondentów. 69 proc. ankietowanych z tego miasta jest przekonanych, że w swoim mieście uda im się znaleźć mieszkanie w dobrej cenie.



Londyn bije na głowę całą Europę



Jak wyglądają jednak ceny mieszkań w poszczególnych stolicach europejskich? Portal globalpropertyguide.com publikuje zestawienia cen m kw. mieszkań położonych w centralnych rejonach miast. Nie bez przyczyny Francuzi nie wierzą w znalezienie niedrogiej oferty. W Paryżu ceny m kw. przekraczają 10 000 EUR. Tanio nie jest w Sztokholmie, gdzie wskaźnik optymistycznych odpowiedzi jest także niski. W stolicy Szwecji za m kw. płacimy prawie 7 000 EUR. Równie drogo jest w Helsinkach (6609 EUR) i Amsterdamie (6008 EUR). Jednak wszystkie analizowane miasta bije na głowę Londyn, gdzie zakup mieszkania w topowej lokalizacji to wydatek aż 25 575 EUR.