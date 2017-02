Kiedy najlepiej sprzedać mieszkanie

W branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami są dwa momenty, kiedy dochodzi do szczególnego wzrostu zainteresowania zakupem mieszkania. Jest to wiosna i jesień. W ostatnich latach do tych dwóch szczytowych momentów dochodziły także miesiące letnie. Analiza aktywności klientów kupujących mieszkania w 2016 r. przeprowadzona przez sieciową agencję nieruchomości Metrohouse pokazuje, że ugruntowane przez lata stereotypy ulegają zmianie.



Mocny początek roku



Choć różnice pomiędzy aktywnością klientów nie są znaczące, to statystycznie najwięcej transakcji sprzedaży zostało zawartych w lutym, co może dziwić kontekście uśpionego zwykle rynku nieruchomości w pierwszych miesiącach roku. Drugim z kolei miesiącem transakcyjnym był kwiecień. W tym przypadku nie było zaskoczenia, bo zwykle poprawa pogody zwykle zachęca do większego zainteresowania prezentacjami nieruchomości.



Wakacje i końcówka roku słabsze



Tym razem miesiące wakacyjne nie były zbyt pracowite dla agentów nieruchomości. Większość poszukujących mieszkania przerwała na ten czas poszukiwania korzystając z uroków urlopu. W miesiącach wakacyjnych przeprowadzono łącznie 15% wszystkich transakcji. Nie zawsze jednak okres wakacyjny oznacza spowolnienie w branży. Wielokrotnie, ku zaskoczeniu samych pośredników, lipiec i sierpień okazywały się satysfakcjonujące pod tym względem.



Wbrew pozorom statystycznie najsłabszym okresem transakcyjnym był grudzień. Jak widać do zakupów na rynku wtórnym nie zmobilizowała wchodząca w życie od stycznia zmiana zasad kredytowania zakupu (wyższy wkład własny). Należy jednak zwrócić uwagę na dość intensywny okres między świąteczny, gdzie dokonano dość dużą (jak na ten okres) liczbę transakcji.



Kiedy wystawić swoje mieszkanie na sprzedaż?



Według statystyk Metrohouse najczęściej pojawiający się zakres czasowy przy sprzedaży mieszkania wystawionego po cenie rynkowej wynosi od 90 do 130 dni. Warto o tym pamiętać planując przeprowadzenie transakcji sprzedaży mieszkania. Aby trafić na szczyt zainteresowania potencjalnych nabywców warto zatroszczyć się o kontakt z pośrednikiem i ekspozycję oferty odpowiednio wcześniej. Dobrym okresem jest właśnie zima, kiedy można dopełnić wszelkich formalności związanych z wystawieniem oferty na rynek i spokojnie oczekiwać wiosennego szczytu zainteresowania. Ponadto w pierwszych miesiącach roku podaż nowych ofert mieszkań na rynku jest niższa, co umożliwia lepszą ekspozycję oferty i większe możliwości wypromowania oferty.