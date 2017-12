Kup sobie własną gorzelnię

Rynek nieruchomości w Polsce jest bardzo urozmaicony. Dla większości nabywców ogranicza się do domów lub mieszkań, jednak wśród ogłoszeń znajdziemy nie tylko typowe ogłoszenia, ale także wieże, młyny, hale produkcyjne. Zestawienie nietypowych ofert na sprzedaż przygotowała agencja Metrohouse.



Kup sobie wieżę ciśnień

Wieża to symbol spokoju i ukojenia, zatem chyba wiele osób chciałoby posiadać na własność taką nieruchomość. Agenci Metrohouse oferują do sprzedaży wieżę ciśnień. Jest to budynek posiadający cztery kondygnacje podstawy, zabytkowe galeryjki, a przede wszystkim piękny widok na panoramę Gdańska. Większość wież ciśnień w Polsce została wyparta przez hydrofory, a tym samym zostały one zaadaptowane na puby, wieże widokowe, kawiarnie a nawet hotele. Zatem wieża ciśnień to dobry inwestycja, zarówno pod względem finansowym jak i historycznym, ponieważ można uratować budynek przed zniszczeniem. Cena: 750 000 zł



Tartak na czasie

Warsztaty, zakłady przemysłowe, czy produkcyjne – wszystko to można znaleźć przeglądając oferty agencji nieruchomości. Jedną z niecodziennych jest tartak na Podkarpaciu. Dużym udogodnieniem dla kupującego jest fakt, iż jest on sprzedawany z pełnym parkiem maszynowym. Nieruchomość ogrzewana jest piecem węglowym z możliwością podłączenia podajnika na trociny i suszarni do drewna. Cena: 869 000 zł



Gotowy pomysł na biznes w branży budowlanej

Kolejnym niecodziennym wystawionym do sprzedaży obiektem jest węzeł betoniarski z utwardzonym placem oraz całą linią produkcyjną do wyrobu bloczków betonowych, kręgów oraz wielu innych materiałów budowlanych. Do budynku przynależy nowo wybudowane pomieszczenie socjalno-biurowe. Dodatkowym atutem jest możliwość dokupienia całego osprzętu, a nawet samochodów wspomagających takowy biznes. Cena: 240 000 zł



Własna gorzelnia

Między Bukiem, a Opalenicą jest kolejna interesująca nieruchomość na sprzedaż – gratka dla osób poszukujących swojego hobby, biznesu, a także fanów mocniejszych trunków: zakład gorzelniany. Zakład znajduje się na całkowicie ogrodzonej działce o łącznej powierzchni 5800 mkw. Jest w pełni sprawny, wystarczy jedynie podłączyć urządzenia. Produkcja miesięczna wynosi ok 130 000 litrów spirytusu. Cena: 790 000 zł



Willa z poezją w tle

Kolejną nietypową nieruchomością jest willa w stylu renesansu północnego „niderlandzkiego” z 1894 r. znajdująca się w Inowrocławiu, zamieszkałą przed laty przez wybitnego polskiego pisarza i poetę Stanisława Przybyszewskiego. W budynku znajduje się 20 pokoi, więc jest to idealne miejsce na otwarcie hotelu. Cena: 1 800 000 zł



Niecodzienny hotel

Poszukując gotowego pomysłu na prowadzenie obiektu hotelarskiego należy sprawdzić ofertę pośredników Metrohouse ze Szczecinka. Na sprzedaż jest designerski hotel z niecodziennie zaaranżowanymi i bogato wyposażonymi apartamentami w centrum miasta, nad brzegiem Jeziora Trzesiecko. Do dyspozycji gości jest m.in. lounge bar, egzotyczny taras z jacuzzi, a także winiarnia w piwnicy hotelu. Hotel jest chętnie odwiedzany przez gości, także z uwagi na organizowane w obiekcie różnego rodzaju imprezy kulturalne. Cena 4 300 000 zł